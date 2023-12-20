نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوجة ليفاندوفسكي تثير الجدل بشأن إمكانية عودته إلى ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لعب روبرت ليفاندوفسكي مع نادي بايرن ميونخ لمدة ثماني سنوات وتطور ليصبح مهاجمًا من الطراز العالمي في العاصمة البافارية، ولكن زوجته آنا ليفاندوفسكا لم تكن مرتاحة على الإطلاق في ميونيخ.

وعلى النقيض من العاصمة البافارية، فهي الآن تحب الحياة في برشلونة، حيث يلعب زوجها في صفوف النادي الكتالوني منذ موسم 2022/2023.

وقالت ليفاندوفسكا لشبكة " أونيت ": "عندما كنا نعيش في ميونيخ، كنت منغمسًا تمامًا في عملي، دخلت في دوامة، وأحيانًا كنت أسأل نفسي لماذا أفعل هذا".

وأشارت: "لقد علمني الإسبان أن هناك حياة واحدة فقط، وأنها تستحق الاحتفال".

وأوضحت بين السطور ما لم يعجبها في ميونيخ: "نحن نعيش بالقرب من الشاطئ، ونقضي الكثير من الوقت هناك، الكاتالونيون لا يهتمون بما ترتديه، جميعهم يرتدون ملابس مريحة وفضفاضة".

وأشارت آنا إن العودة إلى ميونيخ بعد اعتزال زوجها أمر غير وارد بالنسبة لها: "يمكنك القول إن إسبانيا هي مكاني، أتمنى أن نستقر هنا ونبقى لفترة أطول".