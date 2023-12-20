نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الألماني يفرض عقوبات ضخمة على بايرن ميونيخ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فرضت المحكمة الرياضية في الاتحاد الألماني لكرة القدم غرامة قدرها 12.750 يورو على بايرن ميونيخ بسبب سلوك مشجعيه غير الرياضي في حالتين.

ألقى أنصار بايرن ميونيخ كرات التنس على العشب في ملعب بريوسن مونستر في الجولة الأولى من كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم.

حيث كانوا يحتجون على جدولة كأس السوبر الألماني، نظرًا لأن هذا حدث في نفس عطلة نهاية الأسبوع التي أقيمت فيها الجولة الأولى من كأس ألمانيا، فإن مباراة بايرن في مونستر أقيمت بعد نحو ستة أسابيع فقط.

وكان الاحتجاج على كرة التنس مصحوبًا بـ "هتافات قذرة على مسؤولي الدوري الألماني" من الجماهير.

وفقًا للاتحاد الألماني لكرة القدم، أشعلت جماهير بايرن أيضًا نارين من البنغال ووعاء دخان خلال مباراة البوندسليجا أمام آر بي لايبزيج.