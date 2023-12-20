نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب بطولتي كأس آسيا وإفريقيا.. طلب مفاجئ من توخيل لإدارة بايرن ميونيخ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يشعر مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل بالقلق بشأن بداية النصف الثاني من الموسم، ويأمل في الحصول على تعزيزات.

حيث أنه بسبب كأس آسيا وإفريقيا في يناير وفبراير، سيفتقد فريق ميونيخ الثلاثي نصير مزراوي، مين جاي كيم وإيريك مكسيم تشوبو موتينج.

وقال توخيل للصحافة قبل مواجهة فولفسبورج: "تخيل لو كان الثنائي كيم وتشوبو موتينج غائبين أمام شتوتغارت، ثم لا أعرف ما إذا كان من الممكن تحقيق هذا الأداء، حينها كنا سنصل مع اثني عشر لاعبًا".

وأضاف توخيل: "إذا خططنا للموسم بجدية، فنحن نعرف هذه الأشياء، هذه مشكلة بيني وبين كريستوف فرويند، وليست بيني وبين الفريق".

من جانبه تولى فرويند منصبه كمدير رياضي في بايرن ميونخ فقط في 1 سبتمبر 2023، بعد فترة الانتقالات الصيفية، لذلك لم تتح له الفرصة للتخطيط لموسم أبطال البوندسليجا في الصيف، ولهذا السبب وحده، لا يمكن تفسير تصريحات توخيل على أنها انتقاد للمدير الرياضي، لكن المدرب الآن يرى أن هذه مسؤوليته.

وتابع توخيل: "هناك التزام بالتوقف، يستمتع اللاعبون بلعب هذه البطولات، لقد كان ذلك دائمًا مؤسفًا للغاية في الموسم، الوضع غريب للغاية، لكنه كان كذلك دائمًا، علينا إيجاد الحلول. سنفعل ذلك".

وواصل "لا تستخدم ذلك كذريعة، بالنسبة لنا، هذا يؤثر على خمس مباريات، لا يمكنك القول: بطريقة ما سنتجاوز ذلك، هذه 15 نقطة نريدها جميعًا. للقيام بذلك، يجب أن يكون لدينا فريق تنافسي، لذا إنها مشكلة بالنسبة لنا لاستيعاب ذلك."

كما أشار توخيل أنه سيتعين عليه التوصل إلى حلول إبداعية في النصف الأول من الموسم؛ بعد كل شيء، كانت هذه وظيفته.