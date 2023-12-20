أسطورة آرسنال يحث نجم البريميرليج على الانتقال للفريق

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أحمد جودة - القاهرة - حث لاعب أرسنال السابق، إيمانويل بيتي، دوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، على رفض الانتقال إلى أرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ويعتقد بيتي أن رحيل لويز عن ناديه الحالي أستون فيلا إلى أرسنال في منتصف الموسم سيكون مخاطرة كبيرة، مضيفًا أن لاعب خط الوسط بحاجة إلى توخي الحذر الشديد.

ويتطلع مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا إلى التعاقد مع لاعب خط وسط جديد في النافذة المقبلة، ويعد لويز أحد أفضل أهداف الجانرز.

قال بيتي لموقع " كوبيت": “إنها أموال مجنونة، 100 مليون جنيه إسترليني مبلغ كبير، أنا أحب دوجلاس لويز حقًا، لكن هل يستحق 100 مليون جنيه إسترليني؟ ".

وأشار "لست متأكدًا من أنها فكرة جيدة أن يذهب أرسنال مباشرة إلى السوق ويشتري لويز بهذا المبلغ ".

وتابع "أعتقد أنه مصاب كثيرًا والطريقة التي يلعب بها أستون فيلا، ربما لا يريد المغادرة ".

واستمر:" لو كنت مكان دوجلاس لويز لكنت متحمسًا للغاية لتلقي عرض من أرسنال، لكنني سأفكر على الفور، وسأنظر إلى زملائي الحاليين وأقول: "نحن في المركز الثاني في الجدول بفارق نقطة واحدة فقط".

وواصل "يمكننا أن نتخيل أن أستون فيلا يلعب في دوري أبطال أوروبا الآن. عندما تغادر في منتصف الموسم، عليك أن تكون حذرًا للغاية ".

واختتم: "عندما تلعب في أفضل مستوى مع ناديك الحالي، فإن التغيير والانتقال إلى نادٍ آخر يمثل خطرًا كبيرًا، أستطيع أن أفهم أنه من المثير للغاية الانضمام إلى أرسنال، لكن التوقيت لا أعتقد أنه جيد بالنسبة له ".