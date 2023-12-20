نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم ملف رحيل الشناوي في يناير نهائيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جذب الحارس الدولي المخضرم محمد الشناوي، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنظار العديد من الأندية العربية والسعودية، خلال المباريات الأخيرة التي خاضها اللاعب بمونديال الأندية 2023.

وتلقى المارد الأحمر، هزيمة مخيبة أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بهدفين دون رد.

حقيقة رحيل الشناوي في يناير

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج"+90":" أن هناك اهتمام سعودي بالتعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك اهتمام ومتابعة ولكن يبقى الأمر بعيدا عن المستوى الرسمي، والأهلي لن يوافق على التفريط في خدمات الشناوي، في الميركاتو الشتوي حال وصول عرض رسمي".

وأختتم أمير هشام: " لم تشهد الجلسة الأخيرة بين الشناوي ومحمود الخطيب رئيس النادي قبل مباراة فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، اي حديث عن عروض اللاعب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مصيرية أمام نظيره أوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الجمعة القادم الموافق 22 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.