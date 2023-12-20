نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأكيدًا لانفراد "دوت الخليج الرياضي": حسين السيد يعلن استمرار معتمد جمال لنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك استمرار معتمد جمال مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض حتى نهاية الموسم الحالي.

تصريحات حسين السيد

وقال حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات تلفزيونية منذ قليل: "منزعج من الحديث باستمرار عن مصير معتمد جمال. قلنا بوضوح ندعم المدرب ومستمر لنهاية الموسم".

وأتم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تصريحاته بشأن مصير معتمد جمال بالقول: "لا ينبغي بعد كل إخفاق يقال أين المدير الفني؟ معتمد جمال مستمر لنهاية الموسم".

وكان موقع دوت الخليج الرياضي قد انفرد بتاريخ 12 ديسمبر بقرار مجلس إدارة نادي الزمالك النهائي بشأن مستقبل معتمد جمال مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض.

وأكد مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادي الزمالك في الوقت المُشار إليه أن الإدارة البيضاء قررت استمرار معتمد جمال مديرًا فنيًا لنهاية الموسم الحالي.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك يدرس إجراء إضافات على الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة هامة مساء اليوم الأربعاء أمام ساجرادا الأنجولي ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في تمام الساعة السادسة على أرضية ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا.