الرياضة

موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا تزال المنافسة تشتعل بقوة بين الأندية الإفريقية والتي تشارك بالبطولة هذا الموسم ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي "موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في كأس الكونفدرالية الإفريقي والقنوات الناقلة له خلال مرحلة دور المجموعات وبالتحديد الأسبوع الرابع.

موعد مباريات اليوم

ديابل نوار ضد نهضة بركان 3:00.

دريمز ضد لوبيتو 6:00.

فيوتشر ضد اتحاد العاصمة 6:00.

الزمالك ضد ساجرادا اسبيرانسا 6:00.

الملعب المالي ضد سيخوخون 6:00.

ريفرز يونايتد ضد الإفريقي 9:00.

الهلال ضد سوبر سبورت 9:00.

ابو سليم ضد سوار 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات الكونفدرالية

تردد قناة bein sports 6

  • القمر: نايل سات
  • التردد: 11054
  • الاستقطاب: أفقي
  • الترميز: 27500
  • تصحيح الخطأ: 2/3.

ترتيب مجموعات الكونفدرالية

المجموعة الأولى

1- اتحاد العاصمة 9 نقاط

2- فيوتشر 6 نقاط

3- الهلال 3 نقاط

4- سوبر سبورت دون نقاط

المجموعة الثانية

1- الزمالك 9 نقاط

2- ابو سليم 6 نقاط

3- ساجرادا 3 نقاط

4- سوار دون نقاط

المجموعة الثالثة

1- الإفريقي 6 نقاط

2- ريفرز يونايتد 6 نقاط

3- دريمز 6 نقاط

4- لوبيتو دون نقاط

المجموعة الرابعة

1- نهضة بركان 9 نقاط

2- الملعب المالي 4 نقاط

3- سيخوخون 4 نقاط

4- ديابل نوار دون نقاط

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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