نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - لا تزال المنافسة تشتعل بقوة بين الأندية الإفريقية والتي تشارك بالبطولة هذا الموسم ويقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي "موعد مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في كأس الكونفدرالية الإفريقي والقنوات الناقلة له خلال مرحلة دور المجموعات وبالتحديد الأسبوع الرابع.
موعد مباريات اليوم
ديابل نوار ضد نهضة بركان 3:00.
دريمز ضد لوبيتو 6:00.
فيوتشر ضد اتحاد العاصمة 6:00.
الزمالك ضد ساجرادا اسبيرانسا 6:00.
الملعب المالي ضد سيخوخون 6:00.
ريفرز يونايتد ضد الإفريقي 9:00.
الهلال ضد سوبر سبورت 9:00.
ابو سليم ضد سوار 9:00.
القنوات الناقلة لمباريات الكونفدرالية
تردد قناة bein sports 6
- القمر: نايل سات
- التردد: 11054
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500
- تصحيح الخطأ: 2/3.
ترتيب مجموعات الكونفدرالية
المجموعة الأولى
1- اتحاد العاصمة 9 نقاط
2- فيوتشر 6 نقاط
3- الهلال 3 نقاط
4- سوبر سبورت دون نقاط
المجموعة الثانية
1- الزمالك 9 نقاط
2- ابو سليم 6 نقاط
3- ساجرادا 3 نقاط
4- سوار دون نقاط
المجموعة الثالثة
1- الإفريقي 6 نقاط
2- ريفرز يونايتد 6 نقاط
3- دريمز 6 نقاط
4- لوبيتو دون نقاط
المجموعة الرابعة
1- نهضة بركان 9 نقاط
2- الملعب المالي 4 نقاط
3- سيخوخون 4 نقاط
4- ديابل نوار دون نقاط