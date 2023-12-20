نجم منتخب البرتغال يكشف كواليس مفاوضات جوزيه لضمه إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نونو جوميز، نجم نادي بنفيكا ومنتخب البرتغال، عن كواليس لأول مرة تكشف، حول مفاوضات النادي الأهلي السابقة معه لضمه، أثناء وجود مواطنه، مانويل جوزيه في تدريب القلعة الحمراء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تلقى هزيمة قاسية أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بهدفين نظيفين، ليصعد بطل أمريكا الجنوبية لنهائي المونديال ومواجهة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

نونو جوميز يكشف كواليس مفاوضات الأهلي

وصرح نونو جوميز نجم بنفيكا ومنتخب البرتغال السابق:" تلقيت عرضا للعب في الأهلي خلال فترة مانويل جوزيه، الذي قام بإجراء محادثات معي لضمي للأهلي، فهو دربني منذ صغري في البرتغال".

وأردف: "جوزيه حاول التعاقد معي للانتقال إلى أهلي، لكنني كنت سعيدا في بنفيكا في ذلك الوقت".

وتابع: "بالتأكيد كان لدي شعور بالسعادة بتلقي عرضا من الأهلي فهو أفضل نادي في مصر والشرق الأوسط".

على جانب آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره أوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2023، في الرابعة والنصف مساء الجمعة القادمة الموافق 22 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.