موعد مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة استعداداته لمواجهة نظيره فريق ألميريا مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فريق ألميريا المركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق ألميريا في المباراة التي سوف تقام اليوم بعد التعادل أمام فالنسيا في الجولة الماضية.

وسوف يتم نقل مباراة فريق برشلونة أمام نظيره فريق ألميريا مساء اليوم الأربعاء في بطولة الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.