نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة باريس سان جيرمان وميتز في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان نظيره ميتز مساء اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 على ملعب "حديقة الأمراء"، وذلك في إطار الجولة الـ17 من بطولة الدوري الفرنسي.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة، بعد الفوز في إحدى عشرة مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مباراة واحدة، فيما يحتل فريق ميتز المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة ثمانية لقاءات.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة البداية لمباراة باريس سان جيرمان وميتز اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز مساء اليوم الأربعاء، عبر قنواتها وتحديدًا bein Sports 4HD.