نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الشناوي يقترب من السعودية والسيتي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية.. الأهلي يعتذر عن كأس الرابطة وبيراميدز يخسر أمام صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الشناوي يدخل دائرة اهتمامات نادي سعودي

محمد الشناوي

وضع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضمن دائرة اهتمام نادي ضمك السعودي، ودخل النادي في بدأ مفاوضاته مع حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

ووضع نادي ضمك رغبته الشديدة في التعاقد مع حارس مرمى الأهلي لتدعيم مركز حراسة المرمى بعد المستوى الذي ظهر به الشناوي خلال الفترة الأخيرة.

وصرحت صحيفة اليوم السعودية أن نادي ضمك وضع محمد الشناوي ضمن اهتماماته، وبدأ مفاوضاته بالفعل مع الشناوي لتدعيم مركز حراسة المرمى.

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النصر يستهدف التعاقد مع بديل أوسبينا

دافيد أوسبينا

كشفت تقارير صحفية عن اخر تطورات ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي والتي يسعى لضمها خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة بشهر يناير عام 2024 لتدعيم وتعزيز صفوفه بعناصر جديدة وقوية خاصة مركز حراسة المرمى وبديل لأوسبينا.

ووفقا للتقارير فأن النصر اعاد اهتمامه بنجم النادي الأهلي وحارس مرماه محمد الشناوي ليكون بديلا لديفيد أوسبينا والذي تعاقد معه ولم يتمكن من قيده ببداية الموسم بصفوفه وتعرض للإصابة القوية.

وأكدت التقارير أن النصر يرغب بقوة في التعاقد مع محمد الشناوي بديلا لأوسبينا وخلال فترة الانتقالات الشتوية نظرا لمستواه الرائع الذي ظهر به بكأس العالم للأندية 2023 أمام الاتحاد وفلومنيسي البرازيلي.

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الأهلي يعتذر عن المشاركة في كأس رابطة الأندية

الأهلي

أرسل النادي خطابًا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم.

وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، الذي شهد لقاءات متلاحقة كل ٧٢ ساعة داخل وخارج البلاد، تلته بطولة الدوري المحلي.

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عقوبة الأهلي بعد الاعتذار من كأس رابطة الأندية المصرية

الأهلي

تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالاعتذار عن المشاركة في كأس رابطة الأندية المصرية بالموسم الحالي.

ويأتي هذا القرار بسبب ضغط المباريات والإجهاد العضلي التي يعاني منه اللاعبين خلال الفترة الحالية نتيجة للمشاركة في البطولات المختلفه.

وطبقًا اللائحة انسحاب النادي الأهلي من كأس رابطة الأندية قبل إجراء قرعة البطولة سيتم تغريم النادي الأهلي مليون جنيه من مشاركته في بطولة الدوري للموسم الحالي.

بيراميدز يخسر على ملعبه أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي صن داونز الجنوب إفريقي، فوزًا مهمًا على نظيره فريق بيراميدز، بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق صن داونز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد لمصلحة نادي صن داونز اللاعب تيبوهو موكوينا في الدقيقة 17 من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من لوكاس كوستا.

وبهذا الفوز، ارتقع رصيد صن داونز عند النقطة السابعة يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل بيراميدز في المركز الثالث برصيد أربع نقاط.

مانشستر سيتي يمطر شباك أوراوا الياباني بثلاثية ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أوراوا ريدز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الدور نصف النهائي من عمر بطولة كأس العالم للأندية في موسمه الحالي؛ ليتأهل إلى الدور النهائي من المونديال.

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول، برتم سريع من لاعبي فريق أوراوا الياباني، مع وجود هجمات منظمة من جانب مانشستر سيتي.

وسجل اللاعب ماريوس نجم فريق أوراوا الياباني، الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف عكسي في الدقيقة 45+1 من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا الياباني، بتقدم الفريق الإنجليزي بهدف نظيف.

وتمكن اللاعب كوفاسيتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 52 من عمر الشوط الثاني بعد تسديدة رائعة.

ثم أضاف بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي، الهدف الثالث لصالح السيتينز، في الدقيقة 59 من عمر الشوط الثاني، بعد هجمة منظمة مميزة.