نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوزا أولهم.. الأهلي يضع 3 مهاجمين أجانب على طاولة الخطيب في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، العمل على حل أزمة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، والخاصة بتدعيم خط الهجوم، بالتعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، بدلا من الفرنسي أنتوني موديست، والذي ظهر بمستوى متواضع منذ قدومه إلى ملعب مختار التتش في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعاني كتيبة مارسيل كولر من تراجع مستوى لاعبي هذا المركز داخل الفريق، وتسابق اللاعبين على إهدار الفرص التهديفية المؤكدة، مما يؤكد احتياج الفريق إلى مهاجم جديد بمواصفات خاصة.

الأهلي يفتح ملف المهاجم الأجنبي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن النادي الأهلي فتح ملف التعاقد مع مهاجم جديد فوق السن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد الاستقرار على رحيل أنتوني موديست مهاجم الفريق، في يناير المقبل".

وأردف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك 3 أسماء مرشحة لتدعيم خط الهجوم، أبرزهم البرازيلي جوستافو سوزا مهاجم هيونداي الكوري الجنوبي، الذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مصيرية أمام نظيره أوراوا ريدز الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الجمعة القادم الموافق 22 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.