محمد يوسف: موديست لم يضيف للأهلي شئ.. وأنا ضد رحيله فى يناير

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعب الفرنسي انتوني موديست لم يضيف شئ للنادي خلال الفترة الحالية.

محمد يوسف: موديست لم يضيف للأهلي شئ

وقال محمد يوسف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" برغم أن اللاعب الفرنسي انتوني موديست لم يقدم أى شئ مع النادي الأهلي حتي الآن ولكن أنا ضد رحيله فى يناير.

واضاف:" موديست رحيله فى يناير يجعلك لم تستفيد منه أى شئ على الأقل يبقي حتي نهاية الموسم، لأن من الممكن فى أى توقيت أن اللاعب مستواه يصبح جيد.

وتابع:" من الممكن أن الأهلي يتعاقد مع مهاجم أجنبي أو محلي فى يناير مع استمرار موديست، لكن رحيله أنا غير موافق عليه إلا فى نهاية الموسم حتي يكون حصل على فرصته كاملة.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.