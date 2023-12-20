محمد يوسف: أتمني تعاقد الأهلي مع أوفا أو مروان حمدي فى يناير لدعم الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد يوسف المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن المارد الأحمر لا بد التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم صفوف الفريق.

محمد يوسف: أتمني تعاقد الأهلي مع أوفا أو مروان حمدي

وقال يوسف فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" النادي الأهلي بالطبع يحتاج لدعم خط الهجوم خلال الفترة المقبلة ولكن إذا كان مصري سيكون أوفا أو مروان حمدي.

وأضاف:" أتمني أن يتعاقد الأهلي مع أوفا أو مروان حمدي لأنه سيضيف للنادي الأهلي.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق اوراوا الياباني فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من كأس العالم للأندية.