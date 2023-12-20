نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم حالاتين بلع لسان.. الزمالك يوضح كواليس إصابة رباعي الفريق أمام فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما كبيرا على حكم مباراة الفارس الأبيض أمام منافسه فيوتشر، ضمن مباريات الدوري المصري لفريق 2005، بعد تعرض 4 لاعبين لإصابات خطيرة منها 20 غرزة لأحد اللاعبين وحالات ارتجاج وبلع لسان دون احتساب أي مخالفة من الحكم.

حسين السيد يهاجم حكم مباراة الزمالك وفيوتشر

وصرح حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك 4 لاعبين من فريق 2005، تعرضوا لإصابات خطيرة خلال مباراة فيوتشر، والأمور كانت تسير بشكل طبيعي دون أي خناقة أو اشتباك.

وواصل السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه"+90" على قناة النهار: "هناك ثنائي تعرضوا لبلع اللسان وآخر ارتجاج في المخ ولاعب تعرض للإصابة بشرخ في الركبة والحصول على 20 غرزة".

وأردف حسين السيد: "حكم المباراة إسلام القماش لم يخرج أي بطاقة للمنافس، وسوف نقدم تقارير طبية وإن كنت أشك في الحصول على حقوقنا، والكرة في مصر أصبحت عشوائية وغير احترافية".

وشدد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "هل دي لعبة؟ لاعبين تتعرض لإصابات خطيرة وأتمنى أن يكون هناك موقف من اتحاد الكرة وإن كنت أشك".

واختتم: " اللاعبين الذين تعرضوا لإصابة الارتجاج في المخ وبلع لسانهم يتواجدوا تحت الملاحظة حتى الآن، أما من تعرض للإصابة في الركبة وصاحب 20 غرزة خرجوا من المستشفى"..