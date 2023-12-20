موعد مباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة لها

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواجهة صعبة أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري وذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول مع نظيره فريق وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد وست هام على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1.