نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الألماني قبل مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم باقي مباريات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الألماني، والتي تحمل مواجهات مثيرة ومنافسات قوية.

وتأتي أبرز المباريات في مواجهة بايرين ميونخ أمام فولفسبورغ، وبايرن ليفركوزن أمام بوخوم، وتعد المواجهتين هم صراع الصدارة على الدوري الألماني.

وتنطلق المباريات بداية من السابعة والنصف مساء والتي تجمع بين يونيون برلين أمام كولن، بينما تنطلق باقي المباريات في تمام التاسعة والنصف مساء.

ولم تخلوا المنافسة في الدوري الألماني من الشراسة والقوة، فالمربع الذهبي بات على صفيح ساخن، وحتى في مراكز الهبوط باتت المنافسة قوية للغاية من اجل الخروج من الدوامة الصعبة.

ترتيب الدوري الالماني قبل انطلاق مباريات اليوم

1-باير ليفركوزن:39 نقطة

2-بايرن ميونخ: 35 نقطة

3-ليبزيج: 33 نقطة

4-شتوتغارت: 31 نقطة

5-بروسيا درتموند: 27 نقطة

6-هوفنهايم: 24 نقطة

7-فرايبورغ: 24 نقطة

8- اينتراخت: 21 نقطة

9-فولفسبورغ: 19 نقطة

10-أوغسبورغ: 18 نقطة

11-بوروسيا مونشنغلادباخ:17 نقطة

12-هايدينهايم: 17 نقطة

13-فيردر بريمين: 16 نقطة

14-بوخوم:16 نقطة

15-ماينتس: 10نقاط

16-يونيون برلين:10 نقاط

17-كولن:10 نقاط

18-دارمشتات:10 نقاط