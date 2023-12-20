نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأربعاء 20-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي، وذلك بمواجهات قوية تنطلق جميعها في تمام العاشرة مساء.

وتأتي أبرز المواجهات بين باريس سان جيرمان أمام ميتنز، ونيس أمام لينس في صراع المنافسة على صدارة الترتيب.

بينما من المركز العاشر حتى المركز الثامن عشر يشهد منافسات قوية، للنجاة من دوامة الهبوط والمراكز الاخيرة نهاية الموسم.

ترتيب الدوري الفرنسي قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر

1-باريس سان جيرمان: 37 نقطة

2-نيس:32 نقطة

3-موناكو: 30 نقطة

4-ليل:28 نقطة

5-بريست:28 نقطة

6-أولمبيك مارسليا: 26 نقطة

7-لنس:26 نقطة

8-ريمس:24 نقطة

9-ستراسبورغ: 20 نقطة

10-لوهافر: 19 نقطة

11-نانت: 18نقطة

12-مونبلييه: 17 نقطة

13-رين:16 نقطة

14-ميتز:16 نقطة

15-تولوز: 14 نقطة

16-أولمبيك ليون: 13 نقطة

17-لوريان: 12 نقطة

18-كليرمونت: 11 نقطة