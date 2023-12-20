حمادة الشناوي: عودة ديانج ضرورية لوسط ملعب الأهلي أمام أوروا الياباني

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المحلل الكروي حمادة الشناوي، أن الأهلي خسر أمام فلومينينسي بسبب بعض التفاصيل الصغيرة، والخبرات التي يتميز بها الفريق البرازيلي، مشيرا إلى أن هناك حالة لوم كبيرة للاعبين بسبب اضاعة الفرص السهلة.

حمادة الشناوي: عودة ديانج ضرورية لوسط ملعب الأهلي

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية ETC: "ايجابية لاعبي الاهلي كانت افضل في لقاء اتحاد جدة السعودي رغم قلة الفرص، بينما في لقاء فلومينينسي كانت هناك فرص أكثر من لاعبي الفريق الأحمر، ولذلك كانت هناك حالة حزن بعد المباراة، وبعد الهدف الأول من ركلة جزاء، حدث خلل واضح في الفريق".

وأضاف: "مباراة الأهلي ضد أوروا الياباني صعبة، والبرونزية ليست مضمونة مطلقا، وفريق أوروا من الفرق المُحيرة في السنوات الأربع الأخيرة، وهم يتفوقون دائما في مباريات الذهاب والأياب في بطولات أسيا، لكن نتائجهم في الدوري متراجعة، لذلك فهو فريق محير".

وأكمل: "تشكيلة الأهلي للمباراة القادمة أتمنى أن تستمر في الدفاع، مع مشاركة أليو ديانج، بشكل اساسي في المباراة الذي يمتاز بالقدرة على التمرير السليم، وكان لا بد أن يلعب أساسيا في لقاء فلومينينسي، ومشاركة أكرم توفيق كانت خاطئة خصوصا أن حالته البدنية كانت سيئة بشكل واضح".

وواصل: "لو كان كولر يرى أن أليو ديانج لن يكون مفيدا، فيجب بيعه وضم مهاجم اجنبي بدلا منه".

وزاد: "أنا ضد فكرة أن يكون حارس المرمى هو (قائد الفريق).. الأفضل وجود كابتن للفريق من داخل الملعب وعمرو السولية هو الأفضل وليس شرطا ان يرتدي شارة القيادة، حسين الشحات لو كان تم تعنيفه من داخل الملعب كان سيقدم مستوى أفضل، اشعر بأن كل لاعب يتصرف وفقا لأهواء وبلا مسئولية".