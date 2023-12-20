نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال في الزمالك.. ٣٦ حافظة و١٦ "Cd" مرتضى منصور يفجر مفاجأة أمام المحكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مؤمن الجندي، عن تصميم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق على الاطاحة بمجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب.

وقال الجندي في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "فاول": "مرتضى منصور يبحث عن حل المجلس الحالي وبطلان الانتخابات التي أفرزت نتيجتها نجاح مجلس لبيب بالكامل".

مرتضى منصور يعد ١٦ سي دي في شهرين

وأضاف: "علمت أن رئيس الزمالك السابق أعد ٣٦ حافظة و١٦ سي دي في شهرين، ليتقدم بهم إلى المحكمة".

وتابع: "مرتضى منصور يركز على أكثر من ثغرة في انتخابات الزمالك الأخيرة، خاصة أن القاضي الذي أبعد حسام المندوه عن الانتخابات هو نفسه من سيحكم في جلسة ١٤ يناير المقبلة".

وأكمل الجندي قائلًا: "يقدم رئيس الزمالك السابق مشاهد لبلطجة الألتراس وهم يمنعون الأعضاء من التصويت في الانتخابات".

https://youtube.com/shorts/WoIfdgHkiSY?si=gcPkO4EvmBCVJg8M

وأردف موضحًا: "مرتضى منصور يرتكن على مواقف قانونية يراها قوية من وجهة نظره، وأيضًا مجلس الزمالك الحالي يرى أن موقفه القانوني قوي".

وأتم حديثه: "أتمنى أن يستقر نادي الزمالك، فهذه القلعة دائمًا ما يقذف بها في المحاكم كل فترة، ويؤثر ذلك سلبًا على كل شيء في النادي حتى جماهيره".