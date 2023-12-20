نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، مع نظيره فريق وست هام يونايتد وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول مع نظيره فريق وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، على ملعب أنفيلد معقل الريدز.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد وست هام في كأس الرابطة الإنجليزية

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية 2023-2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد وست هام عبر قناة beIN Sports HD 1.

كما يمكنكم متابعة مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد بشكل مجاني عبر القنوات المفتوحة التالية: