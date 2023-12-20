اشتباكات عنيفة في مباراة الزمالك وفيوتشر.. لاعبين أصيبوا بارتجاج في المخ وبلع لسان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حدثت اشتباكات عنيفة في مباراة الزمالك وفيوتشر الشباب التي قدمت مساء أمس الثلاثاء 19 ديسمبر، وشهدت الكثير من الإصابات الخطيرة لجميع اللاعبين في الفريق الأبيض وسريعاً تم نقلهم إلى المستشفى لإنقاذ حياتهم من الموت المحقق.

اشتباكات عنيفة في مباراة الزمالك وفيوتشر

وانتشرت اشتباكات عنيفة في مباراة الزمالك وفيوتشر الشباب على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الجدل الكبير والغضب بين الجميع، وذلك بسبب سقوط الثنائي هشام محمد ويوسف حماده لاعبا الزمالك، وذلك في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وهم متأثرين بإصابة بلع اللسان وارتجاج في المخ وإصابة في الحاجب داخل المباراة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتعرض أيضاً في نفس المباراة لاعب الزمالك أنس وائل إلي كدمة في الركبة، وأيضاً زميله علي نوفل تعرض إلي الضرب، وهذا ما نتج عنه قطع في الحاجب وسوف يخضع إلى عملية جراحية لإصلاح ما حدث، وهي من المباريات التي شهدت عنف شديد على أرض المباراة أثناء لعبها.

تعليق مسؤولي الزمالك على إصابات اللاعبين

وتمت الإشارة إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي الزمالك، وأنه يوجد هناك متابعة دائمة لحالة اللاعبين والحرص على الاطمئنان على صحتهم أثناء تواجدهم في المستشفى، وقال المدير الفني إنه استكمل المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بدون وجود حارس مرمي بسبب إصابة حارس المرمي يوسف حمادة في الرأس ونتج عنها بلع لسانه وخروجه من المباراة، وبعدها تولي مهاجم الفريق حراسة المرمي لمدة استمرت نصف ساعة.

وأعلن الدكتور وليد عبد الرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين في نادي الزمالك عن التفاصيل الخاصة بالإصابة التي أصيب بها 4 من الفريق مواليد 2005، وهم يوسف حمادة، هشام فؤاد، علي نوفل، وأنس وائل، وذلك أثناء مواجهة فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة عشر في بطولة الجمهورية.