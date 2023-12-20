انت الأن تتابع خبر بسبب الريال السعودي.. بيرناردو سيلفا عينه في وسط راسه أمام أتسوكي إيتو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار النجم البرتغالي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الجدل حول مستقبله قبل مباراة الفريق أمم منافسه أوراوا الياباني، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في السعودية.

وتلقي برناردو سيلفا لاعب فريق مانشستر سيتي عرضا للانتقال للدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وبيدو أن المفاوضات تسير في طريقها للنجاح خلال استضافة المملكة للاعب وفريقه الفترة الحالية.

عروض الدوري السعودي لـ بيرناردو سيلفا

وكان الدوري السعودي، قد دخل في مفاوضات مع مانشستر سيتي للتعاقد مع بيرناردو سيلفا ،خلال لفترة الانتقالات الصيفية الماضية ،على أمل انضمامه لفريق الهلال او إمكانية موافقة اللاعب للعب ضمن صفوف فريق النصر مع زميله كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال.

ويدخل بيرناردو مباراة فريق مانشستر سيتي، وسط أنباء تؤكد اقتراب اللاعب من الانضمام للدوري السعودي، وسأله عدد من الصحفيين حول العروض المقدمة الدوري السعودي، وما إذا كان سينتقل للدوري السعودي، حيث رفض البرتغالي الحديث عن العروض، قائلا أنه يركز حاليا مع فريق الإنجليزي وسط إشادته بمستوي تطور الدوري السعودي في الفترة الحالية بعد استقطاب عدد كبير من النجوم.

هل يوافق بيرناردو سيلفا على الانتقال للدوري السعودي

كما لم ينفي اللاعب البرتغالي إمكانية انضمامه للدوري السعودي في المستقبل وهو ما أثار الجدل حول تركيز اللاعب رفقة مانشستر سيتي في مواجهة منافسه أتسوكي إيتو لاعب فريق أوراوا الياباني المقرر إقامتها الليلة لحسم التأهل لنهائي مونديال الأندية .

ويعتمد بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي على بيرناردو خلال الفترة الماضية بشكل كبير في المباريات حيث لعب حتي الان في الموسم الحالي 20 مباراة وسجل أربعة أهداف وصنع 3 أخري لزملاءه وهوا ما يدل على أهمية تركيزه في المباريات في ظل اعتماد المدرب على قدرات اللاعب وإمكانياته .