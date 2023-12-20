انت الأن تتابع خبر سر خناقة بيراميدز وصن داونز في دوري الأبطال .. السماوي في مأزق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت مباراة بيراميدز وصن داونز الجنوبي إفريقي، اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، بعد نهاية المباراة، التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت المباراة لصالح فريق صن داونز، بعد تسجيله هدف وحيد في شباك بيراميدز، الذي فشل في التسجيل خلال المباراة، على الرغم من وصول السماوي إلي مرمي المنافس 16 مرة، ولكن كل التسديدات كانت بعيدة عن المرمي باستثناء ثلاث كرات فقط تصدي لهم الحارس.

سر اشتباك بيراميدز وصن داونز

وبعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة معلنا فوز صن داونز بثلاث نقاط غاليه بفضل الهدف الذي سجله تيبيهو موكينيا في الدقيقة 17 من عمر المباراة، دخل لاعبو بيراميدز في اشتباكات بالأيدي مع لاعبي الفريق جنوب إفريقي بسبب إضاعتهم الوقت بعد تسجيلهم الهدف.

كما اشتبك لاعبو بيراميدز مع حكم مباراتهم أمام فريق صن داونز وتدخل الأمن ليفض الاشتباكات وحماية الحكم من التعرض لأي أذي وتم إخلاء الملعب وإبعاد لاعبو فريق بيراميدز وإدخالهم لغرفة الملابس وكذلك لاعبو صن داونز والحكم.

ترتيب مجموعة بيراميدز

ويعاني فريق بيراميدز على مستوي بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يحتل حاليا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط فيما يحتل صنن داونز الجنوب إفريقي المركز الأول برصيد 7 نقاط وخلفه مازيمبي الكونغولي برصيد 7 نقاط فيما يتذيل فريق نواذيبو الموريتاني الترتيب بثلاث نقاط فقط.

ويعاني فريق بيراميدز خلال الفترة الماضية من التعادلات والهزائم منذ الفوز علي الإسماعيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف يوم 28-11 في الدوري المصري حيث خسر السماوي أمام نواذيبو الموريتاني بنتيجة هدفين دون رد وبعدها تعادل مع صن داونز سلبيا وعاد للتعادل الإيجابي مع فريق بلدية المحلة 2-2 وأخيرا الهزيمة أمام صن داونز بنتيجة هدف دون رد في الدفاع الجوي