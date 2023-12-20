انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة.. مواجهات دوري أبطال إفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد في جدول مباريات اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى، ويريد الكثيرين معرفة القنوات التي تقوم ببثها على مدار اليوم، ويتم العمل أيضاً على تقديم الكثير من اللقاءات والمواجهات في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وغيرها الكثير من اللقاءات الأخرى.

مباريات اليوم الأربعاء

ونعرض مباريات اليوم الأربعاء التي تبث على العديد من القنوات على مدار اليوم وطوال الـ 24 ساعة، وتبث اللقاءات الهامة والحماسية التي توجد في الدوريات الأوروبية الكبرى، ويتابعها جميع عشاق الساحرة المستديرة الذين يريدون متابعة ومشاهدة كل المباريات المميزة التي تكون بين جميع المشاهدين.

جدول مباريات اليوم

ونعرض لكل عشاق الساحرة المستديرة جدول مباريات اليوم الأربعاء ومن أهمها لقاء بايرن ميونخ وفولفسبورج، وأيضاً برشلونة وألميريا وباريس سان جيرمان وميتز، والكثير من المباريات الهامة الأخرى التي يتابعها الجميع بشكل دائم، وهذه اللقاءات هي:

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ليفربول × وست هام يونايتد – الساعة العاشرة مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

إنتر ميلان × بولونيا – الساعة العاشرة مساء – AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

يانج أفريكانز × ميدياما – الساعة الثالثة عصرا

مواعيد مباريات الكونفدرالية

ساجرادا الأنجولي × الزمالك – الساعة السادسة مساء

مودرن فيوتشر × اتحاد الجزائر – الساعة السادسة مساء

سوار الغيني × أبو سليم الليبي – الساعة التاسعة مساء

النادي الافريقي × ريفرز يونايتد – الساعة التاسعة مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

برشلونة × ألميريا – الساعة 8 مساء – beIN Sports HD 3

فياريال × سيلتا فيجو – الساعة العاشرة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون × نانت – الساعة 10 مساء – beIN Sports HD Xtra 3

باريس سان جيرمان × ميتز – الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

فولفسبورج × بايرن ميونخ – الساعة التاسعة والنصف مساء – beIN Sports HD 5

إينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة التاسعة والنصف مساء