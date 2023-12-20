نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. الأهلي يرد على رحيل الشناوي ورقما تاريخيا يقترب من كولر والسيتي يفقد أهم 3 نجوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره أوراوا ريدز دايموند الياباني، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية 2023، عقب هزيمة بطل إفريقيا أمام فلومينيسي بهدفين نظيفين، وخسارة بطل آسيا أمام السبتي بثلاثية دون رد.

وتنطلق تلك المواجهة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصر يوم الجمعة القادم بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- كولر يقترب من رقم قياسي جديد

وحال نجاح كولر في تحقيق الفوز أمام أوراوا الياباني، سيكون على موعد مع رقما قياسيا جديدا، حيث سيتفوق على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق السابق الذي حقق 3 انتصارات بالمونديال، حيث سيكون السويسري محققا 4 فوز وينفرد برقم تاريخي.

- الأهلي يحسم مصير الشناوي

وانتشرت أنباء كثيرة مؤخرا، عن مفاوضات الحارس الدولي المخضرم، محمد الشناوي نجم النادي الأهلي، من أندية الدوري السعودي لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد تألقه في كأس العالم للأندية.

وأكدت مصادر داخل القلعة الحمراء، أن الحارس يثير اهتمام العديد من أندية روشن بعد مستواه الأخير، إلا أن الأمر لم يصل إلى مرحلة العرض الرسمي.

- الأهلي يرفض المشاركة بكأس الرابطة

أصدر النادي الأهلي قرارا رسميا، بعدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة المصرية هذا الموسم، بسبب ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق بسبب المنافسة على العديد من البطولات.

- أسباب جلسة الخطيب ولاعبي الأهلي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على الاجتماع بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لتحميسهم وتأكيد أهمية مواجهة الجمعة القادم أمام أوراوا في كأس العالم، مشددا على ضرورة تحقيق الميدالية البرونزية ثم التركيز على مواجهة السوبر القادمة.

- غياب ثلاثي السيتي

ونشرت ديلي ميل البريطانية، أن مانشستر سيتي سوف يفتقد خدمات الثلاثي إيرلينج هالاند، كيفين دي بروين وجيريمي دوكو، عن بطولة كأس العالم للأندية.

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