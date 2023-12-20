نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة بمشاركة نجوم المنتخبات الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الأربعاء منافسات بطولة الجمهورية للمصارعة والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة اللواء محمد محمود، على صالة المركز الأولمبي بسموحة خلال الفترة من 20 وحتى 23 ديسمبر الجاري.

واقيمت أمس الثلاثاء عملية الميزان لمنافسات المصارعة الرومانية والتى سيتم من خلالها اختيار قائمة المنتخب الذي سيشارك في بطولة إفريقيا والدورة المؤهلة للألعاب الأولمبية باريس 2024.

انطلاق بطولة الجمهورية للمصارعة

وكشف هانى علام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ورئيس لجنة المسابقات أن البطولة ستشهد منافسة قوية في ظل مشاركة جميع لاعبي المنتخب الأول ومنتخبات الشباب، لافتا إلى أن عدد المصارعين المشاركين في البطولة وصل إلى مايقرب من 430 لاعبا.

وأوضح علام أن من أهم الأبطال المشاركين في منافسات اليوم الأول بالبطولة من لاعبي المنتخبات الوطنية كل من:

عماد أشرف صاحب برونزية بطولة العالم في منافسات وزن 97 كم بألبانيا ومحمد جبر بطل إفريقيا في منافسات وزن 97 كجم ومحمود وليد بطل افريقيا وسابع العالم في منافسات وزن 82كجم، وأدهم غريب بطل إفريقيا في منافسات وزن 63كجم.



وأتم بأن المنافسة ستكون قوية للغاية في ظل الرغبة الكبيرة لدى جميع اللاعبين في تمثيل المنتخب الوطني المصري ببطولة إفريقيا المقبلة.

وتستضيف مصر بطولة إفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 خلال الفترة من 12 وحتى 25 مارس 2024 بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية.