قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.
قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل - محمود جاد - محمد بسام - محمد عواد.
خط الدفاع: علي جبر - محمد هاني - عمر كمال - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح - أكرم توفيق - أسامة جلال - أحمد سامي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود مرعي - محمد شكري - أحمد رمضان - كريم حافظ - حسين السيد - حسام عبد المجيد.
خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - محمد النني - مصطفى فتحي - رمضان صبحي - محمود حمادة - حسين الشحات - عمر مرموش - أحمد زيزو - مروان عطية - مهند لاشين - سام مرسي - نبيل عماد - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.
خط الهجوم: محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - مصطفى محمد - أحمد ريان - محمد شريف - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة.
موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار
تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 في منتصف شهر يناير من العام القادم بمشاركة 24 منتخب في البطولة القادمة بكوت ديفوار.
القناة الناقلة لمباريات كأس الأمم الإفريقية
تنقل مباريات كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 على قنوات bein sport max المالكة لحقوق كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.