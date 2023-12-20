الرياضة

إنتقادات لمحمد صلاح بعد زيارتة لأطفال إنجلترا..

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتقادات لمحمد صلاح بعد زيارتة لأطفال إنجلترا.. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتقادات لمحمد صلاح بعد زيارتة لأطفال إنجلترا..

كان قد زار اللاعب المصري، محمد صلاح، أمس برفقة عدد من زملائه ومدربه في، إلى مستشفى خاصة بالاطفال في ليفربول؛ وذلك من أجل الاحتفال معهم بعيد الميلاد وهذا قد أثار حالة من الجدل الواسع علي كافة وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن ثم كان نادي ليفربول قد نشر عبر كافة منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو مع عدد من للصور من زيارة لاعبي ومدرب النادي إلى المستشفى.

نادى ليفربول يحتفل مع الاطفال بعيد الميلاد

احتفل نادى ليفربول أمس مع عدد من الاعبين به والمدرب مع الأطفال الذين يعانون من عدد من الامراض شديدة الخطورة بعيد الميلاد وفي هذا الوقت كان قد انتشر وساد جو مختف  من البهجة بين مختلف الاطفال، حيث إن تلك الفرحة والسعادة ظهرت مع الفيديوهات والصور التى قد قام النادى بنشرها على كافة منصاته.

حيث ظهر بتلك الفيديوهات الاطفال وترتسم السعادة علي وجوههم وهم يضحكون مع مختلف لاعبي نادى ليفربول.

644bec96e2.jpg
محمد صلاح وزملائه من داخل المستشفي 
92b94ca889.jpg
محمد صلاح وزملائه من نادى ليفربول 

ولكن بهجة الأطفال وسعادتهم لم تمنع بعضًا من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي  من شن الهجوم على محمد صلاح وذلك بسبب قيامه بالاحتفال معهم بعيد الميلاد  في ظل الحرب المنتشرة في قطاع غزة حتي الآن.

بعض من تعليقات المتابعين على زيارة محمد صلاح إلى مستشفي الاطفال

وعلى جانب آخر رد عدد كبير من المستخدمين على الهجوم الذى حدث لمحمد صلاح، وكان منهم من يوجهه لهم انتقادات لاذعة لأن الزيارة التي قام بها صلاح وزملاؤه للمستشفى كانت فقط بهدف إدخال البهجة والسرور والسعادة علي قلوب الاطفال الذين يعانون من عدد من الأمراض شديدة الخطورة، وكانت من ضمن تلك التعليقات تعليق احدى المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلة:" تبقى رايح تعمل حاجة إنسانية وتزور أطفال في مستشفى بمناسبة الكريسماس تلاقي صياح الاسلاموسرسج هناك في الزاوية يقولوا محمد صلاح مش شبهنا الحمد لله إنه مش شبهكم..".

9eaceffe05.jpg
محمد صلاح

وعلى الجانب الآخر منهم من انتقد محمد صلاح لأنه قام بهذة الزيارة ليفرح قلوب الاطفال في المستشفى وهناك اطفال في غزة تموت من الحرب يحتاجون إلى المساعدة والمساندة والدعم، وكان من بين تلك التعليقات تعليق احد المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا:" محمد صلاح اليوم من داخل مستشفى للأطفال في إنجلترا، مع بعض هدايا عيد الميلاد.. يا وجع أطفال غزة الذين بلا بواكي، ولا زيارات، ولا ضحكات، ولا هدايا، ولا كلمة، ولا دمعة، ولا حرف".

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا