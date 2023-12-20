أنشيلوتي يرفض عودة نجمه الزجاجي.. صفقة رائعة تقترب من ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الشتوي القادم، بعد إصابة العديد من نجوم الفريق خاصة في الخط الدفاعي، والذي كان أخرهم ديفيد ألابا.

ويملك الريال في الوقت الحالي 3 لاعبين نالت منهم إصابة الرباط الصليبي وهم، تيبو كورتوا وألابا وميليتاو.

- ريال مدريد يرصد صفقة جديدة ويرفض عودة فاران

وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو:" أن المسؤولين داخل ريال مدريد، لم يفكروا أو يقترح عودة المدافع السابق فاران إلى صفوفه خلال الموسم الحالي".

وواصل رومانو:" فريق الكشافة في ريال مدريد يرصد منذ فترة طويلة الفرنسي ليني يورو، مدافع ليل، وهو الهدف الأول الآن والوحيد الذي قد يتم التعاقد معه هذا الموسم داخل قلعة سانتياجو برنابيو في الشتاء.

وأختتم:" فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لم يحسم رسميا مسألة دخوله سوق الانتقالات الشتوية للتعاقد مع مدافع جديد بعد الإصابات التي تضرب الفريق".

على جانب آخر، ابتعد العملاق المدريدي عن صفقة الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، بسبب مماطلة اللاعب وفريقه في حسم مصيره رسميا حتى الآن، رغم محاولات تجديد عقده داخل حديقة الأمراء.