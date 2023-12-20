نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش المونديال.. مارسيل كولر على عتبة رقم قياسي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، كتابة صفحات جديدة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد أن أصبح على أعتاب رقما قياسيا جديدا في كأس العالم للأندية.

وتستعد كتيبة الشياطين الحمر لمواجهة نظيره أوراوا ريدز الياباني بطل آسيا، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية 2023، في الرابعة والنصف عصر يوم الجمعة القادم بتوقيت القاهرة والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

رقما قياسيا يقترب من كولر

ويتقاسم مارسيل كولر احصائية مثيرة داخل الأهلي معالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق السابق، والذي قاد الفريق في 6 مباريات بمونديال الأندية، حقق الفوز في 3 مباريات أيضًا، وخسر في مباراتين.

وفي حال تمكن الأهلي من الفوز على أوراوا الياباني، سيكون المدرب الأكثر تحقيقًا للانتصارات بكأس العالم للأندية في تاريخ الأهلي، بواقع 4 مباريات.

وخسر الأهلي مواجهته الثانية بمونديال الأندية أمام نظيره فلومينيسي البرازيلي بهدفين نظيفين، كما تلقى أوراوا هزيمة ثقيلة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بثلاثية دون رد.

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