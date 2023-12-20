نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة من المونديال.. برشلونة يزاحم ليفربول على خطف أهم نجوم فلومينيسي البرازيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترصد إدارة نادي برشلونة الإسباني في الفترة الحالية، العديد من الأهداف الهامة والمميزة، لبدء خطة التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، في ظل الإصابات وتراجع مستوى لاعبي العملاق الكتالوني في الموسم الحالي.

ويضع المدير الفني للبارسا، تشافي هيرنانديز، تدعيم وسط الفريق ضمن الأولوية القصوى في التعاقدات هذا الموسم، بعد اقتراب رحيل أحد نجوم هذا المركز.

برشلونة ينقض على صفقة ليفربول

ونشرت صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، دخل بقوة في الاهتمامات الأوروبية لضم أندريه لاعب وسط فلومينينسي البرازيلي، والذي سيحاول التعاقد معه في الشتاء.

وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن أندريه أصبح قريبا جدا من ارتداء قميص ليفربول الإنجليزي في الموسم الحالي، بعد تقدم المفاوضات بين الطرفين.

على جانب آخر، نجح فلومينيسي البرازيلي في حجز أولى تذاكر المباراة النهائية لكأس العالم للأندية 2023، والذي سيواجه من خلالها بطل أوروبا، مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد فوزه على الأهلي بهدفين نظيفين، والتي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة القادم بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.