نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة كبرى.. برشلونة ينسف حسابات الأهلي ويرفض رحيل "ماكينة الأهداف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني في الأيام الماضية، مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل عن صفوف الكامب نو، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير، بعد تراجع مستواه الفني بشكل واضح.

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم البارسا، قد واجه حملة قوية من جماهير الفريق التي تطالب برحيله عن الكامب نو، خلال الموسم الحالي.

لابورتا يرفض رحيل ليفاندوفسكي

ورد بيني زاهافي وكيل أعمال النجم البولندي، على كل ما يتردد وينشر بشأن رحيل ليفاندوفسكي المنتظر عن برشلونة في الصيف القادم وعدم تفعيل الموسم الأخير من عقده.

حيث أكد زاهافي على كذب تلك الأنباء وأن اللاعب مستمرا في مسيرته داخل الكامب نو وعدم رحيله الصيف القادمؤ بعد عقد جلسة مع خوان لابورتا رئيس برشلونة في أحد المطاعم الشهيرة بالمدينة.

وجاءت خبر استمرار ليفاندوفسكي مع البارسا بواقع الصدمة، خاصة وأن إدارة نادي أهلي جدة السعودي، تنتظر موعد بداية المفاوضات مع اللاعب المخضرم تمهيدا لضمه في الموسم الحالي، في ظل اقتراب البرازيلي روبرت فيرمينو من الرحيل عن صفوف الراقي بسبب تراجع مستواه الفني والتهديفي.