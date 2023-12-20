عاجل.. جوارديولا يحسم موقف هالاند من المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية

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أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، موقف النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتينز، من المشاركة بشكل أساسي في مباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية في الموسم الحالي.

وتمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره أوراوا ريدز الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

جوارديولا يحسم موقف هالاند من المشاركة في نهائي كأس العالم للأندية

وأكد جوارديولا في تصريحات له، أن إيرلينج هالاند لا يتمكن من التدريب مع فريق مانشستر سيتي حتى الآن، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الأيام الماضية.

وأوضح جوارلاديولا، أن النجم النرويجي الدولي إيرلينج هالاند لن يشارك يوم الجمعة المقبل، في مباراة فلومينينسي البرازيلي ضمن منافسات نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

كما كشف جوارديولا عن موقف كيفين دي بروين، وأكد: "كيفن شارك في التدريبات يوم الإثنين الماضي، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، ولذلك سيكون متاحا للمشاركة في نهائي كأس العالم للأندية".

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي. يستعد لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فلومينيزي البرازيلي في نهائي كأس العالم للأندية 2023، يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.