ميدو يعلق على خسارة الأهلي من فلومينينسي ويحذر مارسيل كولر

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على خسارة النادي الأهلي من نظيره فلومينينسي البرازيلي، في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، رغم الظهور بمستوى مميز في مباراته الأولى بالمونديال، أمام اتحاد جدة السعودي وتحقيق الفوز بثلاثية.

وقال أحمد حسام ميدو، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "النادي الأهلي لعب 3 أشواط في كأس العالم بصورة نموذجية، والشوط الثاني من مباراة فيلومينينسي كان خارج الخدمة، لاعبي الأهلي أنهكوا بدنياوهو ما وضح خلال اللقاء، خاصة وأن الفارق بين المباراتين لم يتعد 72 ساعة، وكان يجب على مارسيل كولر تغيير أسلوب اللعب".

وأضاف ميدو: "مارسيل كولراحتفظ أمام فيلومينينسي بنفس أسلوب المباراة الأولى أمام اتحاد جدة، واللعب بطريقة الضغط العالي وأرى هذه الطريقة مخاطرة ومقامرة، كنت أتوقع أن يدير مباراة الفريق البرازيلي بذكاء أكبر، وهو من أخطأ بإصراره على تأخير التغييرات، وكان يجب أن يتدخل ويضخ دماء جديدة، في وسط الملعب والأجنحة بين الشوطين".

وقال العالمي: "شاهدت فريق أوراوا رد دايموندز أمام ليون المكسيكي، واراه فريق مميز ويمتلك لاعبين أكفاء، ولا يجب أن يستهين به مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، مثلما فعل مع فيلومينينسي وأضاع إنجازا ومجدا تاريخيا، وإذا بدأ بتشكيل متكافئ وأزال الضغوطات على لاعبيه، سيحقق الفوز والعودة بالبرونزية من كأس العالم للأندية".

موعد مباراه الأهلي وأوروا رد ديماندوز في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أوروا رد ديماندوز في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.