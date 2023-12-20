من هو معلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية؟

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد في كأس الرابطة

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ليفربول أمام نظيره فريق وست هام يونايتد، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

من هو معلق مباراة ليفربول ووست هام يونايتد؟

ويقوم حسن العيدروس بمهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية.