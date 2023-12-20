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أحمد جودة - القاهرة - يرغب محبو مشاهدة فريق العاصمة الفرنسية في معرفة القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وميتز في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء الموافق العشرين من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

ويحتضن ملعب "حديقة الأمراء" هذا اللقاء الذي سيجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وميتز، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي 2023-2024.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

تبدأ أحداث مباراة باريس سان جيرمان وميتز اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وميتز في الدوري الفرنسي

سيتم نقل وإذاعة مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD.