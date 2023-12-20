نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المعلق والتشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد ميتز اليوم بالدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحتضن ملعب "حديقة الأمراء"، مواجهة صعبة وقوية بين فريقي باريس سان جيرمان وميتز مساء اليوم الأربعاء 20-12-2023، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة باريس سان جيرمان وميتز اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات، الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ميتز في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: تيناس.

الدفاع: دانيلو بيريرا، ماركينيوس، لوكاس هيرنانديز.

الوسط: وارن زائير إيمري، مانويل أوجارتي، فيتينا، لي كانج إين.

خط الهجوم: برادلي باركولا، كيليان مبابي، عثمان ديمبيلي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان أمام ميتز في الدوري الفرنسي

يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الفرنسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 4HD.

معلق مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز في الدوري الفرنسي

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة باريس سان جيرمان وميتز في الجولة السابعة عشر من الدوري الفرنسي للمعلق العماني عامر الخوذيري.