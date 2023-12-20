نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة لاعبين من المصري ضمن القائمة المبدئية لمنتخب مصر استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت عن القوائم المبدئية للمنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير القادمين.

وضمت قائمة المنتخب 55 لاعبًا من بينهم ثلاثي فريق المصري محمود جاد وحسين السيد ومحمود حمادة.

الجدير بالذكر أن لوائح الاتحاد الأفريقي تلزم الاتحادات الوطنية بإرسال قوائم مبدئية لمنتخباتها تضم 55 لاعبًا يتم تصفيتهم قبيل البطولة إلى 27 لاعبًا فقط.



موعد مباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

يواجه المصري البورسعيدي نظيره الاسماعيلي في مباراة تجمع بين ديربي القناة يوم الخميس الموافق 1 يناير المقبل بالجولة الحادية عشر المقرر إقامتها على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.



القنوات الناقلة لمباراة المصري والإسماعيلي بالدوري

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والإسماعيلي علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 نايل سات

القمر الصناعى: نايل سبورت

التردد: 10853

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت 2 نايل سات

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6



تردد قناة أون تايم سبورت بجودة HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب المصري والإسماعيلي بالدوري

يحتل النادي المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وخاض المصري 8 مباريات، فاز في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، فاز في 2 مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 9 هدفًا واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.