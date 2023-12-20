تورينو ـ أ.ف.ب: ودّع نابولي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بخسارة مذلة أمام ضيفه فروزينوني 0-4 بينها هدفان للمغربيين وليد شديرة وعبدو الهروي على ملعب «دييغو مارادونا» في ثمن النهائي. وهذه المرة الثالثة توالياً التي يفشل فيها النادي الجنوبي في التأهّل إلى ربع النهائي، بعدما خرج الموسم الماضي من الدور ذاته الـ16 أمام كريمونيتزي 4-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، وقبلها من الدور عينه أمام فيورنتينا (5-2 بعد التمديد).

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