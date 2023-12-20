سلطنة عمان تتوج بفئات بطولة الديربي الدولية لقفز الحواجز

بمشاركة 111 خيلا من أربع دول

توج فرسان سلطنة عمان بالمراكز الاولى مع انطلاقت بطولة الديربي الدولية لقفز الحواجز التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية لهذا الموسم 2024/2023 وذلك تحت رعاية عبدالعزيز بن محمد المعمري مدير بلدية بركاء على ميدان مزرعة الرحبة بولاية بركاء، بمشاركة ٤ دول بولندا ومصر بريطانيا وعمان، وشارك في المسابقة 111 خيلا موزعة على ست فئات.

في الفئة (B) ارتفاع 130 سم شارك في هذه الفئة عدد (5) خيول وتوج بالمركز الأول الفارس خالد بن دوريش الصبحي على اوتانيا من عمان والمركز الثاني الفارس أحمد شحاته على لوتس اوف لڤ من مصر والمركز الثالث الفارس أحمد شحاته على ديلوكس من مصر.

وفي الفئة (C) ارتفاع 120 سم شارك في هذه الفئة عدد (9) خيول وحقق المركز الأول الفارس وارث بن تميم المحروقي على إكستريم من عمان والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من عمان والمركز الثالث الفارس جمال بن حميد الشرياني على إجنا من عمان.

وفي الفئة (D) ارتفاع 110 سم، فئة تنافس عدد (24) خيل وأحرز المركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على أقل من عمان والمركز الثاني الفارس حيدر أنور الراشد على كيودم من عمان والمركز الثالث الفارس حمود بن سلطان الطوقي على ديڤرسون دودي من عمان.

وفي الفئة(E) ارتفاع الحواجز 100 سم شارك عدد (24) خيول حيث توج بالمركز الأول الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على كولونل من سلطنة عمان والمركز الثاني الفارس سلطان بن سيف الفوري على باسام من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس محمد بن راشد الوهيبي على أزهار من الخيالة السلطانية.

وفي الفئة (F) ارتفاع 90 سم تنافس في هذه الفئة عدد (32) خيل وحقق المركز الأول الفارسة كايلا بنت سعود البوسعيدي على أتاليرتو من سلطنة عمان والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على هناك من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس خلفان بن مسلم الريامي على هامران من الخيالة السلطانية.

وفي فئة المبتدئين ارتفاع 70 سم شارك (22) خيلا وقد تمكن 4 فرسان من إكمال جولة نظيفة بدون أخطاء. وبعد انتهاء كل فئة من فئات المسابقة تم تكريم المشاركين الفائزين في مختلف الفئات تقدير لما حققوه من نتائج متقدمة حيث قام بتكريمهم راعي المسابقة الفاضل عبدالعزيز بن محمد المعمري مدير بلدية بركاء وصاحب السمو السيد سعود بن حارب بن ثويني آل سعيد عضو مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية والسباق.

تصوير :راشد الطوقي