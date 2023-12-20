فريق قيادة شرطة المهام الخاصة يتوج بطلًا لمهرجان شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى لفئة الرجال وفريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لفئة الشرطة النسائية

بمشاركة 49 فريقًا من مختلف التشكيلات

اُختتمت مساء امس الاول على استاد الشرطة الرياضي بالوطية منافسات مهرجان شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى لعام 2023م الذي نظَّمه اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة 49 فريقًا يمثلون مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية برعاية اللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات .

وفاز فريق قيادة شرطة المهام الخاصة بدرع البطولة للرجال، فيما حقق فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب المركز الثاني، وحل فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بولاية نزوى في المركز الثالث، وأحرز فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة درع البطولة للشرطة النسائية، وجاء فريق قيادة شرطة المهام الخاصة في المركز الثاني، وحقق فريق الإدارة العامة للمرور المركز الثالث، وحصل الرقيب أحمد بن علي العامري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على كأس أفضل رياضي للرجال، بينما فازت المجندة مزون بنت خلفان العلوية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بكأس أفضل رياضية.

شهد المهرجان منافسات قوية ومثيرة ففي سباق المارثون على مستوى الضباط (مسافة 12 كم) توج الملازم علي بن إسماعيل الخروصي من فريق الإدارة العامة للتجهيزات واللوازم بالمركز الأول، وحصل على المركز الثاني الملازم أول محفوظ بن ناصر الوهيبي من فريق القيادة العامة للشرطة، وحل في المركز الثالث النقيب فهد بن أحمد العدوي من فريق هيئة الدفاع المدني والإسعاف. وفي سباق الماراثون للرجال (مسافة 21 كم) حقق المركز الأول الرقيب أحمد بن علي العامري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وأحرز المركز الثاني الرقيب محسن بن سليمان الحاتمي من فريق الإدارة العامة للمرور، فيما حصل على المركز الثالث الشرطي سعيد بن محمد الجلنداني من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة.

وحصلت الشرطية عنود بنت حمد البهلولية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على المركز الأول في سباق الماراثون للشرطة النسائية (7 كم)، وحلت في المركز الثاني الشرطية نائلة بنت عزان الصوافية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، فيما حصلت الشرطية المستجدة حنان بنت خلفان المجينية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على المركز الثالث. وفي مسابقة (5000 متر) للرجال حصل على المركز الأول الرقيب أحمد بن علي العامري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وجاء ثانيًا الرقيب محسن بن سليمان الحاتمي من فريق الإدارة العامة للمرور، فيما أحرز المركز الثالث الرقيب عبدالعزيز بن سالم السهي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسويق. وفي مسابقة (1500 متر) للرجال فاز بالمركز الأول العريف مازن بن جمعة العلوي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحقق المركز الثاني الشرطي سعيد بن محمد الجلنداني من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحصل على المركز الثالث الرقيب عبدالعزيز بن سالم السهي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسويق.