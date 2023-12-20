ختام بطولة السباحة بين وحدات لواء المشاة «23» بالجيش السلطاني العماني

اختتمت مساء بطولة السباحة بين وحدات لواء المشاة (23) بالجيش السلطاني العماني لعام 2023م تحت رعاية مساعد قائد لواء المشاة (23) للإدارة واللوازم. وقد شاهد راعي المناسبة والحضور التصفيات النهائية للبطولة والتي أقيمت بالحوض الأولمبي بمجمع السلطان قابوس الرياضي بولاية بوشر، بعدها كرّم راعي المناسبة الحكام والقائمين على البطولة، كما سلّم الكؤوس والجوائز للفائزين بالمراكز المتقدمة، وجاءت نتائج البطولة على المستوى بحصول كتيبة الحدود الشمالية على المركز الأول، وحصلت كتيبة ساحل عمان على المركز الثاني. أما على المستوى الفردي للبطولة في مسابقة (100 متر سباحة حرة ) حصل الرقيب أول عامر بن سالم القطيطي من قوة أمن الساحل على المركز الأول ، وفي مسابقة (100متر سباحة ظهر) حصل الرقيب أول سعيد بن أحمد النعيمي من كتيبة ساحل عمان على المركز الأول، وفي مسابقة (100متر سباحة صدر) جاء في المركز الأول الرقيب أول عيسى بن سالم الصالحي من كتيبة الحدود الشمالية، وحقق الرقيب أول هيثم بن عبدالله المخيني من كتيبة الحدود الشمالية المركز الأول في مسابقة (100 متر سباحة فراشة). وفي مسابقة (50متر سباحة حرة) حصل الرقيب أول حسين بن علي الزعابي من كتيبة الحدود الشمالية على المركز الأول، وفي مسابقة (50 متر سباحة ظهر )حقق الرقيب أول سعيد بن أحمد النعيمي من كتيبة ساحل عمان المركز الأول، وفي مسابقة (50 متر سباحة صدر ) أحرز الرقيب أول سعود بن حميد الشكيلي من كتيبة ساحل عمان المركز الأول ،وحصل المدني عامر بن سالم القطيطي من قوة أمن الساحل على المركز الأول في مسابقة (50 متر سباحة فراشة).وفي مسابقة (100 متر سباحة تتابع ) أحرزت كتيبة الحدود الشمالية المركز الأول، وحصلت قوة أمن الساحل على المركز الأول في مسابقة (50متر سباحة متنوع ).