5 أفكار تتأهل لحفل ختام مسابقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب للمشاريع الرياضية

ضمن برنامج «شاركنا التغيير»

تأهلت 5 أفكار ضمن مسابقة وزارة الثقافة والرياضة والشباب للمشاريع الرياضية « شاركنا التغيير « لحفل ختام المسابقة وهي مسار 40.3 والمدرسة الرياضية النموذجية ورواد وwheels و the smart space على أن يتم الاعلان عن المراكز الخمسة الأولى في حفل الختام الذي ستقيمه الوزارة تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري بمركز الشباب.

وتهدف المسابقة الى تشجيع جميع افراد المجتمع أصحاب الأفكار الإبداعية الي المساهمة في إيجاد وابتكار مشاريع رياضية وحيوية تسهم في تفعيل النشاط البدني ورفع مستوى ممارسته وجعلة أسلوب حياة ، بالإضافة الى إيجاد مشاريع رياضية مستدامة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وكانت المشاريع العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية قد قدمت عروضا حية أمام لجنة التحكيم ليتم بعدها الاعلان عن المشاريع المتأهلة، حيث قدم عبدالرحمن الجديدي ومجاهد اليحيائي مشروع «المساحة الذكية للحياة الرياضية» وهو عبارة عن ممشى رياضي تفاعلي يتفاعل بين مرتاديه وبين مميزات المسار، ومدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي وجاهز لاحتضان مختلف الفعاليات الرياضية محلياً وعالمياً وهو يشمل الفئات المجتمعية والمؤسسية. واستعرضت صبا السنانية مشروع «ويلز» وهو عبارة عن حلبة تزلج ( رياضة الرولر سكيت ) وهي ان تكون حلبة ويلز الأولى من نوعها في سلطنة عمان حيث توفر بيئة آمنه وممتعة للأشخاص من جميع الاعمار والاستمتاع برياضة التزلج بالرولر سكيت، بينما قامت ريم الحارثي بعرض مشروع تحت مسمى « مسقط بايك» وهو مشروع يهدف الى تطوير ممرات ومسارات لركوب الدراجات الهوائية وممارسة رياضة الجري بأطوال مختلفة تتراوح بين 1كم حتى 10 كم، واستعرضت حميدة الرحبية و وعهود البلوشية مشروع « دربك هنا « وهو عبارة عن ممشى مزود بتقنيات حديثة ( شاشات رقمية ) لمعرفة حرق السعرات الحرارية ، المسافات المقطوعة وعبارات تشجيعية ، أما فكرة مشروع رواد فهو عبارة عن مركز تدريبي واقع ضمن خطة تفعيل برامج ما بعد المدرسة في المدارس الحكومية بسلطنة عمان، مختص بتعزيز ممارسة النشاط البدني لدى الطلبة والطالبات من خلال إشراكهم في برامج معدة خصيصا لرفع مستوى ممارستهم للنشاط البدني وبناء شخصياتهم القيادية والمهارية والحركية من خلال استغلال حبهم للألعاب الصغيرة ذات طابع التحدي والتي لها الدور الكبير في التأثير عليهم إيجابا بطريقة غير مباشرة.