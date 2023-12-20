الأولمبية العمانية تعتمد البيان المالي للتضامن الأولمبي باللجنة للاتحادات واللجان الرياضية

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية صباح أمس اجتماعه الرابع لهذا العام 2023م بمقر اللجنة الأولمبية العُمانية، وذلك برئاسة خالد بن محمد الزبير رئيس مجلس الإدارة الذي استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية شكر فيها الجميع لتلبيتهم الدعوة وحضور الاجتماع، ثم بدأت بعد ذلك مناقشة عدد من البنود الرئيسية المطروحة على جدول الأعمال ومن ضمنها اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث الذي عُقد بتاريخ 10 أكتوبر 2023م، واستعراض ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات صدرت عن ذلك الاجتماع. كما تم استعراض واعتماد محضر الاجتماع الثالث للمكتب التنفيذي للجنة المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر الماضي. واعتمد مجلس الإدارة البيان المالي المقدم من التضامن الأولمبي باللجنة للاتحادات واللجان الرياضية المستفيدة من برامج التضامن الأولمبي للفترة (2021 – 2024م)، والتي تتضمن 5 برامج ممثلة في برامج دعم الطواقم الفنية، وبرامج الدعم الإداري للجان الأولمبية الوطنية وتبادل المعرفة، وبرامج تأهيل اللاعبين لدورات الألعاب الأولمبية، وبرامج دعم القيم الأولمبية، وبرامج تطوير المنظومة الرياضية. واطلع الحضور على محاضر اجتماعات اللجان المساعدة والمعاونة لمجلس الإدارة ممثلة في اللجنة العُمانية للطب الرياضي ومكافحة المنشطات، واللجنة العُمانية للرياضيين، وتم اعتمادها. وقد اختتم الاجتماع الرابع لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية لعام 2023م باستعراض العديد من المواضيع الهامة التي أدرجت في جدول الأعمال، والملاحظات الأخرى التي وردت من أعضاء مجلس الإدارة واتُّخِذ بشأنها القرارات اللازمة.

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