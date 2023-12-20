نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. معتمد جمال يستبعد ثنائي الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استبعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الثلاثي معاذ علاء وحاتم سكر وإبراهيما نداي من قائمة الأبيض لخوض مباراة ساجرادا الأنجولي المقرر لها في السادسة مساء اليوم على ملعب 11 نوفمبر في العاصمة الأنجولية لواندا، في إطار مباريات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.



موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية



وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.