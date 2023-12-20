نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف سبب استبعاد إبراهيما نداي من مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سبب استبعاد السنغالي إبراهيما نداي لاعب الأبيض من القائمة التي ستخوض مباراة ساجرادا الأنجولي، المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأربعاء باستاد 11 نوفمبر في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقال رئيس الجهاز الطبي إن استبعاد السنغالي إبراهيما نداي من قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا الأنجولي، جاء بسبب تعرض اللاعب لنزلة برد شديدة، وارتفاع درجة حرارته.



و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" - سيف الجزيري - ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد زكي وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا.



موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية



يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره ساجرادا الأنجولي، مساء اليوم الأربعاء، الموافق 20 من شهر ديسمبر الجاري، باستاد 11 نوفمبر بالعاصمة الأنجولية لواندا، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية



وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.