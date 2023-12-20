نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري " 2009 " يفوز على بورفؤاد 0/2 ببطولة منطقة بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة تيسير بدوي، على ضيفه فريق بورفؤاد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أدارها طاقم تحكيم مكون من محمد ابراهيم سلامة، محمود مجدي، هشام عسران.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 36 نقطة محققا العلامة الكاملة من اثنتي عشرة مباراة خاضها بعدما جنبته القرعة من اللعب في الجولة السادسة.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله يوسف القشاش في الدقيقة التاسعة، وفي الشوط الثاني أضاف يوسف البلتاجي الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والعشرين من ركلة جزاء لتنتهي المباراة بفوز النسور الخضر بهدفين للاشئ.

مثل المصري في المباراة: آسر عوض لحراسة المرمى ، صهيب حسن، عبده زارع، علاء محمود، زياد أيمن لخط الظهر، فكري مسعود، نور الحناوي ، يوسف البلتاجي لخط الوسط، كريم علاء، يوسف القشاش، مهند زيادة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من أحمد حسن، مؤمن كامل، يحيى صالح، أدهم باسم، محمد جمال.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. تيسير بدوي مدربًا عامًا ، ك. وائل حسني مدربًا مساعدا، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، ك. أحمد سلامة مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.