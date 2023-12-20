أجويرو يصدم مانشستر سيتي ويرشح ثلاثة فرق للفوز بلقب البريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - رجح المهاجم الأرجنتيني السابق، سيرجيو أجويرو، مانشستر يونايتد، لمنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أجويرو يصدم مانشستر سيتي

وخسر اليونايتد 12 من أصل 25 مباراة لعبها حتى الآن هذا الموسم.

ويحتل رجال إريك تين هاج المركز السابع برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، بفارق 11 نقطة عن أرسنال متصدر الدوري.

على الرغم من الأداء السيئ، وصف أجويرو يونايتد بالمنافسين على اللقب، ووصفهم بأنهم "أكبر التهديدات" للسيتي.

وقال أجويرو لستيك "لا يمكنك أبدًا النوم على مانشستر يونايتد في هذه المرحلة من الموسم، إنهم أحد أكبر التهديدات على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمانشستر سيتي ".

وأشار:" أعتقد أيضًا أن توتنهام هو المنافس على اللقب، وقد تحسن كثيرًا تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو ".

وأتم الأرجنتيني تصريحاته:" على الرغم من الصعود والهبوط، فإن نيوكاسل لديه أيضًا فرصة للفوز باللقب لأنهم دائمًا ما يخوضون معركة".