أحمد جودة - القاهرة - فوز اسوان وراية وتعادل السكة الحديد مع حرس الحدود بالمحترفين

أسفرت نتائج لمباريات اليوم بالجولة ال13 بدورى المحترفين عن فوز فريق اسوان على فريق مصر للمقاصة برباعية مقابل هدف.

تقدم اسوان بهدف حسام عرفات في الدقيقة 13 وتعادل يوسف عطاى للمقاصة في الدقيقة 22 وأضاف حسام عرفات الهدف الثاني لاسوان وله في الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني تمكن اسوان من تسجيل هدفين عن طريقعلى فتحى من ركلة جزاء واضاف موسى سيسه الهدف الرابع.



- فوز فريق راية على فريق مكادى بهدفين مقابل هدف تقدم رايه بهدف احمد عادل وتعادل عمرو بركات في الدقيقة 17

وإدراك عمرو جمعه هدف راية الثاني في الدقيقة 44.



-تعادل فريق حرس الحدود مع فريق السكة الحديد سلبيًا.



ترتيب المجموعة

1-بتروجيت 26 نقطة

2-حرس الحدود25نقطة

3- لافيينا 22 نقطة

4- غزل المحلة 22 نقطة

5- البترول 22 نقطة

6-وادي دجلة 21نقطة

7- راية 21 نقطة

8- القناة 20 نقطة

9- السكة الحديد 20 نقطة

10- اسوان17 نقطة

11- وى 17 نقطة

12- بروكسي 17 نقطة

13-ابو قير للاسمده 16 نقطة

14-طنطا 16 نقطة

15- دكرنس 16 نقطة

16- مكادى 12 نقطة

17- جمهورية شبين 10 نقاط

18- مصر للمقاصة 9 نقاط

19-النجوم 9 نقاط

20-النصر للتعدين4 نقاط